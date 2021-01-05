مركز معلومات مجلس الوزراء يرصد محطات وإنجازات الحكومة في 2020 (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء "فيديو" يرصد أبرز الأحداث والإنجازات الحكومية خلال عام 2020، وذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

وسلط الفيديو الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في مجال المشروعات القومية والتنموية، حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية بوجود مصر ضمن قائمة الدول التي حققت معدلات نمو ملحوظة رغم التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تناول الفيديو مجموعة من الأحداث الكبرى التي شهدتها مصر خلال العام المنصرم، من افتتاح للمشروعات والمعارض الدولية التي استضافتها مصر خلال 2020، وكذلك متابعة تنفيذ العديد من المشروعات الجاري العمل على الانتهاء منها قريبا.