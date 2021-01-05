شركة مصر لريادة الأعمال تضخ 103.8 مليون جنيه استثمارات خلال 2020

كتب- مصطفى عيد:

ضخت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة إجمالية 103.8 مليون جنيه خلال 2020، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بحسب ما قالته رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الاستثمارات تتضمن 72.4 مليون جنيه استثمارات مباشرة في 6 شركات و31.4 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في إحدى مسرعات الأعمال.

وبلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الشركة منذ تأسيس الشركة عام 2017، نحو 306.2 مليون جنيه في 150 شركة، منها 139.9 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة.

وذكر البيان أن مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، انعقد في ختام عام 2020.وقالت المشاط إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة إنجازات الشركة لعام 2020 على مستوى الشركات الجديدة التي تم الاستثمار فيها، كما تم اعتماد قرارات لجنة الاستثمار للمساهمة في ثلاث شركات ناشئة ومبتكرة في مجالات التكنولوجيا الطبية والبحث والتطوير الصناعي وبرمجيات التصفح الإلكتروني.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.

ونقل البيان عن أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، قوله إن الشركة تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التي يقع مقرها في مصر.

وتسعى الشركة من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، بحسب جمعة

كما تسعى لدعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الخطة طويلة المدى، تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.

وأسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، مسرعة الأعمال لرأسمال المخاطر Falak Startups عام 2018، حيث دعمت حتى الآن ٦٠ شركة ناشئة في مجالات ابتكارية مختلفة تعتمد على كافة أنواع التكنولوجيا كاستخدام الواقع الافتراضي في قطاع السياحة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية والزراعة، وفقًا للبيان.

وقال إنه في ٢٠٢٠ فقط، تخرجت 12 شركة ناشئة من الدورة الثالثة من مسرعة Falak Startups لرأس مال المخاطر بالشركة، وتنعقد حاليًا الدورة الرابعة للمسرعة بمشاركة 15 شركة جديدة.

وفي بداية عام 2018، أسست شركة مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس فاينانسEFG Hermes Finance شركة إي اف جي إي في للتكنولوجيا المالية EFG EV Fintech كأول شركة فى مصر متخصصة في الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

ووصل حجم محفظة الشركة بنهاية عام 2020 إلى ٢٠ شركة ناشئة في مختلف مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية من ضمنهم 13 من برنامج تسريع الأعمال و٧ باستثمار مباشر.

يذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه وتتوزع ملكيتها بواقع 48.75% لوزارة التعاون الدولي، و48.75% للصندوق السعودي للتنمية و2.5% لشركة إن آي كابيتالNI القابضة Capital.