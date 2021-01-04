كل ما تريد أن تعرفه عن شروط مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للغاز

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الحكومة اليوم الاثنين تفاصيل البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم.

تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وخصصت الحكومة خط ساخن رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات اليوم إن السنة الأولى من البرنامج تستهدف إحلال 70 ألف سيارة بواقع 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف ميكروباص.

وستقدم الحكومة دعما يطلق عليه الحافز الأخضر لكل سيارة يتم إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة، بحسب ما قالته وزيرة التجارة.

وتشترط المبادرة أن يمر أكثر من 20 سنة على موديل السيارة حتى تستفيد من البرنامج، على أن يكون للسيارة رخصة سارية باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

وستقوم الحكومة باستلام السيارة القديمة وتخريدها عن طريق وزارتي الداخلية والتنمية المحلية وتحديد مقابل التخريد الذي سيتخلف من سيارة لأخرى.

وسيتم استخدام قيمة الحافز ومقابل عملية التخريد كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال برنامج تمويل لتقسيط ثمنها عبر البنوك.

وأطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع بفائدة مخفضة 3% مقطوعة وستكون متوفرة في كل البنوك.

وقالت وزيرة التجارة إن التقديم للمبادرة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهو (www.gogreenmasr.com) وإنه سيتم التواصل مع أصحاب السيارات الذين تنطبق عليهم الشروط من أجل التوجه لأحد البنوك والاتفاق على قيمة التمويل والأقساط ومدتها.

وأضافت الوزيرة أن الإجراءات والشروط ستكون موحدة في كل البنوك المصرية التي ستشارك جميعها في المبادرة.

وقالت الوزيرة إن استخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي وهو البنزين والسولار، بما يحقق دخل أفضل لسائقي الأجرة والميكروباص، بالإضافة إلى تقليل معدلات التلوث.

وشهد المعرض الخاص بتكنولوجيا إحلال السيارات اليوم زحاما شديدا من المواطنين أصحاب السيارات وتحدثت الوزيرة مع الحاضرين وطالبتهم بالتقدم من خلال الموقع الإلكتروني حيث أن المعرض مخصص فقط للاطلاع على السيارات المشاركة في المبادرة والإجراءات الخاصة بها.

شروط التمويل للسيارات الملاكي

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة

2- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

3- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية – وديعة(.

4- فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

2- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور(.

3- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

شروط تمويل سيارات الأجرة والميكروباص

1 – ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2 – أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

3 - التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4 – ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.

6 – ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

7 - فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1 – صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

2 – تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).

3 – رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.