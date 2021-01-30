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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

01:12 ص السبت 30 يناير 2021
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 74ر620 نقطة، أو 0ر2% ، ليصل إلى 62ر29982نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14ر73 نقطة، أو 9ر1% ، ليصل إلى 32ر3714 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46ر266 نقطة، أو 0ر2% ، ليصل إلى 69ر13070 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الرئيسية مؤشر داو جونز الصناعي

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