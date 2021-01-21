أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. و16 جنيها زيادة للجرام خلال 4 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي وزاد سعر الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، ليصل مجموع الزيادة في آخر 4 أيام إلى 16 جنيها للجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 817 جنيهًا مقابل 810 جنيهات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6536 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.1%، وهبط سعر الأوقية بنحو 1.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1869.93 دولارًا في تمام الساعة 12:44 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب صعدت في مصر 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بعد زيادتها 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات الثلاثاء، وجنيهين خلال تعاملات الاثنين، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار آخر أربعة أيام 16 جنيهًا للجرام.