وزير الاتصالات يشهد إطلاق الدورة الأولى من برنامج "Startup Launchpad"

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديوكونفرنس، فعاليات إطلاق الدورة الأولى من برنامج "Startup Launchpad" الذي تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس، يستهدف البرنامج بناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة فى مجالات التكنولوجيا ومساعدتهم في إطلاق مشروعاتهم من خلال توفير محتوى تدريبي مكثف وباقة من المهارات والمواد التعليمية اللازمة لوضع الخطط الفعالة للمشاريع الريادية.

وحضر فعاليات الإطلاق عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وشريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيمن إسماعيل مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما حضر الفعاليات عدد من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التي تم قبولها في المرحلة الأولى من البرنامج.

وقالت وزارة الاتصالات إن البرنامج يستهدف تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم آليات وحلول للتحديات التي يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

ويمتد البرنامج على مدار 8 أسابيع، ويقدم البرنامج شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة الأعمال باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص في مجال ريادة الأعمال، حيث يتضمن البرنامج منهجا تدريبيا معتمدا عالمياً، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج مقدم من حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة "AUC Venture Lab" وذلك بصفتها عضوا في شراكة بابسون كولبروتيف التابعة لكلية بابسون الأمريكية، وهي المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً في مجال الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن سمعتها في برامجها الأكاديمية والتعليمية.

وخلال اللقاء؛ أكد وزير الاتصالات أن البرنامج يستهدف دعم قدرات الشباب على ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات إبداعية؛ اتساقا مع استراتيجية الوزارة التي تستهدف تحفيز الإبداع التكنولوجي وتنمية الشركات الناشئة من خلال تشجيع الشباب على العمل الريادي والابتكاري وخلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

وأشار الوزير إلى ريادة مصر الإقليمية في مجال جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها من حيث عدد وحجم الشركات الناشئة وجذب استثمارات خارجية ومنحها فرص لتكون قادرة على النجاح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أنشئت خمسة مراكز للإبداع الرقمي في المحافظات؛ كما يجري حاليا العمل في إنشاء خمسة مراكز أخرى وذلك بهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" والتي تستهدف بناء قدرات الشباب في تخصصات تطوير الويب، وعلوم تحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، مما يساهم في توفير كوادر مدربة للعمل بالشركات الناشئة، بحسب الوزير.

وأوضح شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هذا البرنامج يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يأتي في إطار اهتمام كلية إدارة الأعمال بالجامعة بطرح مبادرات ومشروعات لدعم ورعاية أفكار ومشروعات الشباب الريادية.

وأشار إلى أن البرنامج يتيح الفرصة لرواد الأعمال من مختلف المحافظات للاستفادة ولتحقيق الإفادة للمجتمع في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي والتوجه العالمي نحو تسريع الاعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة كورونا.

وذكر عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات الناشئة تعد من المحركات الرئيسية للاقتصاد وخلق فرص العمل وواحدة من أسباب جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن مصر لديها كفاءات ومهارات في هذا المجال ويتم العمل على تنميتها ورعايتها للحفاظ على مكانة مصر في ظل المنافسة القوية على المستوى الإقليمي والدولي؛ مشيرا إلى أن القاهرة تأتي ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث كلفة المهارات، كما أنها من ضمن أفضل 50 دولة حول العالم فيما يخص مناخ وبيئة المشروعات الناشئة.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين عمرو طلعت ورواد الأعمال من الشباب الحاضرين الذين طرحوا عددا من الأسئلة والاستفسارات حول إمكانية المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة، وتسهيل إجراءات التعاقد بين الحكومة والشركات الناشئة.

وأوضح عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة "فرصتنا.. رقمية" لإتاحة مجموعة من مشروعات التحول الرقمي التي تضطلع الوزارة بتنفيذها من خلال الشركات الناشئة سواء من خلال التعاقد المباشر مع الوزارة أو التعاقد مع الشركات الكبرى التي تمثل المشغل العام للمشروع.

وأشار إلى أنه في إطار المبادرة تم طرح 31 مشروعا؛ حيث فازت 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروعا للتحول الرقمي بالجهات الحكومية، ومن المقرر طرح الموجة الثانية من هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الاتصالات إن مثل هذه اللقاءات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على تمتع مصر بوفرة الكوادر الشابة الواعدة والقادرة على بناء صناعة راسخة في تكنولوجيا المعلومات؛ داعيا الشباب إلى تطوير أفكار وحلول لتكون قادرة على خلق قيمة مضافة بما يساعدها على النمو والمنافسة.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أنه سيتم تحديد لقاء آخر بين الوزير ورواد الأعمال الملتحقين بالدورة الأولى من البرنامج بعد إتمامه بعد ٨ أسابيع لعرض أفكارهم بعد تطويرها.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدأت في تلقي طلبات التقدم للبرنامج من خلال موقع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي وحتى 3 يناير الجاري.

وتقدم للبرنامج 257 فكرة مشروع تم قبول منها 15 شركة ناشئة من محافظات مصر المختلفة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بحسب البيان.