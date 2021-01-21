وزير البترول يشهد توقيع 5 عقود للبحث عن الذهب باستثمارات 13 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعاً.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، تعد هذه العقود باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 والتي طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضي.

وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

كما تضمنت هذه العقود عقدا مع شركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار، بحسب البيان.

وقال طارق الملا إن توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد الملا حرص وزارته على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثري النشاط التعديني، وتعزز من دور رأس المال الوطني في هذا المجال الحيوي.

وأضاف الوزير أنه سيتم توقيع باقي العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقي الشركات الفائزة بالمزايدة.

وحضر التوقيع علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، وأسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، وممثلو الشركات الفائزة.