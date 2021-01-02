افتتاح معرض إحلال السيارات للعمل بالغاز والكهرباء الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام

كتبت-شيماء حفظي:

تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، الاستعدادات النهائية، لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وقالت جامع في بيان صحفي اليوم السبت، إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية.

ودعت جامع جمهور المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتي سيتم إطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة وكذا برامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان بدءًا من يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء.