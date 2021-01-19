تراجع صادرات مصر غير البترولية 1% في عام كورونا

القاهرة- مصراوي:

تراجعت صادرات مصر غير البترولية نحو 1% العام الماضي لتبلغ 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019 في حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في البيان، إن الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 انخفض بنسبة 17% إلى 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019.

وأضافت الوزيرة أن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي تؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مؤكدةً أنه على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الازمة وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضاً.

وأشارت الوزيرة إلى أن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من استيرادها، وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن هناك عددا من القطاعات التصديرية التي حققت نمواً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت صادرات قطاع مواد البناء حيث سجلت 6 مليارات و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليارات و140 مليون دولار خلال عام 2019 أي بنسبة زيادة 20% وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الإمارات بقيمة 2 مليار و139 مليون دولار، وكندا بقيمة 632 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 492 مليون دولار.

كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية خلال عام 2020 نحو 548 مليون دولار مقابل نحو 540 مليون دولار بنسبة زيادة 1% بقيمة 8 ملايين دولار وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة الدول للصادرات المصرية من الصناعات الطبية دولة السعودية 84 مليون دولار والجمهورية اليمنية 51 مليون دولار والسودان 43 مليون دولار.

وبلغت الصادرات المصرية لقطاع الحرف اليدوية خلال عام 2020 نحو 208 مليون دولار مقارنة بـ 207 مليون دولار خلال عام 2019 وتضمنت أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية دولة تركيا بقيمة 32 مليون دولار والسودان بقيمة 24 مليون دولار وألمانيا بقيمة 24 مليون دولار.

وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، مضيفا أن هناك عدد من القطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً ملموساً خلال عام 2020 تضمنت قطاع الملابس الجاهزة الذي انخفضت وارداته بنسبة 24% حيث سجلت 414 مليون دولار مقارنة بنحو 544 مليون دولار خلال عام 2019 وسجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21 % حيث سجلت 317 مليون دولار مقارنة بنحو 401 مليون دولار خلال عام 2019 وحققت واردات منتجات قطاع الجلود والأحذية نسبة انخفاض بلغت 20 % حيث سجلت 162مليون دولار مقارنة بـ 202 مليون دولار خلال عام 2019 .

وأضاف أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 35.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و882 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و556 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و700 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و614 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و 268 مليون دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري أشار جابر إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.1 % من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 11 مليار و570 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليار و577 مليون دولار وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار.