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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:48 ص الخميس 14 يناير 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.25 و2 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و2 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر سوق العبور اسعار الفاكهة

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