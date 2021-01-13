جينكس للأدوية تتعاون مع مصنعين عالميين لتوفير التطعيمات والأمصال

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة جينكس المتخصصة في صناعة وتطوير الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت بروتوكول تعاون مع اثنين من أكبر مصنعي اللقاحات والأمصال والأدوية عالمياً للحصول على حق الوكالة الحصرية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع توقيعها عقد وكالة مع إحدى أكبر الشركات السويسرية المنتجة لنوع جديد وفعال من الاختبارات والمسحات الأوروبية الصنع للكشف عن فيروس "كورونا" وتشخيصه.

وأضافت الشركة أنها تحرص على دعم القطاع الطبي في مصر وغيرها من الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة تحديات الموجة الثانية من وباء كورونا المستجد.

وتعد "جينكس" بموجب بروتوكول التعاون هي الوكيل لمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص مصر والخليج لهذا الاختبار الجديد الذي يمثل طفرة في الكشف عن فيروس كورونا بدقة تصل إلى 99% دون تدخل معملي.

وقالت الدكتورة نيبال دهبه، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنطقة الأسواق الواعدة بشركة جينكس: "نهدف في "جينيكس" إلى توفير أحدث الحلول والعلاجات والأجهزة الطبية المبتكرة التي توفر الدقة والأمان والفاعلية بأفضل الأسعار، كما نحرص على التوجيه الدائم للمستثمر الأجنبي نحو التصنيع المحلى في كل دول المنطقة لأن بلادنا تستحق كل ما هو جديد".

وأضافت دهبه أن شركة "جينكس" تعد مؤسسة قابضة متعددة التخصصات ذات خبرة متكاملة لدورة منتجات الأدوية منذ صناعتها وتطويرها وصولاً إلى مرحلة التسويق، وتمتلك الشركة ذراعين في الوطن العربي هما شركة جينكس القابضة التي تقوم بالتصنيع والتسويق لمنتجات الشركة ومنتجات الشركات العالمية، وشركة جينكس للاستثمار التي تعد الذراع الاستثماري للمجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جينكس تعتبر الذراع الطبي لشركة داباتكو القابضة إحدى شركات مجموعة الضبع القابضة التي تأسست عام 1952 كشركة عائلية ويقع مقرها الإقليمي في دبي.