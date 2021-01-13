الحديد والصلب: التصفية تستغرق عامين.. وتعيين مُصفٍ بعد تقسيم الشركة

كتبت- شيماء حفظي:

فوضت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاختيار وتعيين مصفي للشركة، فور الانتهاء من تقسيم الشركة.

وقررت الجمعية، تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وتقسيمها لفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.

وقالت الشركة، إنه من المتوقع أن تنتهي عملية التقسيم وتأسيس وقيد الشركة الجديدة في البورصة خلال شهرين من تاريخ القرار.

وأوضح محضر اجتماع الجمعية المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم إجراء تعيين المصفي وتأشير التصفية في السجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول الأسهم المنقسمة بالبورصة المصرية.

وتوقعت الجمعية العامة أن ينتهي المصفي العام من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.