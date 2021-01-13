تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات بين 5 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 1.25 و3.25 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 1.25 و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.