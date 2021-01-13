البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.02%، إلى مستوى 11342 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.54%، إلى مستوى 11339 نقطة.
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