3.4 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة والسخنة من الضرائب والرسوم في ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة والسخنة، خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 3 مليارات و364 مليونًا و859 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير، الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الإفراج عن مشمول 13 ألفًا و299 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الدخيلة والسخنة لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير أن هذه السلع والبضائع تتضمن القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وخيوط، وقطع غيار السيارات.

وأضاف أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة والسخنة بلغت 754 مليونًا و552 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و603 ملايين و705 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة والسخنة قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و637 بيانًا جمركيًا خلال شهر ديسمبر الماضي، معظم أصنافها من الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية.

ووصلت القيمة الإجمالية لهذه البيانات إلى 3 مليارات و857 مليونًا و573 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة عنها نحو 10 ملايين و134 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

جاء ذلك في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من موظفي الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، بحسب بيان الوزارة.