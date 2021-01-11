رغم الركود.. تجار: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية مع زيادة مصاريف الشحن

كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وأرجع هلال ارتفاع الأسعار إلى زيادة مصاريف شحن النولون البحري للمنتجات التي يتم استيرادها.

وأضاف هلال أنه على سبيل المثال كان يتم دفع 2500 دولار على الحاوية الواحدة ولكن الآن يتم دفع 7 آلاف دولار عليها بسبب زيادة شركات الشحن المصرية الأسعار، وهو ما نتج عنه زيادة في السعر النهائي للسلعة في الأسواق باختلاف نوعها.

وتختلف نسبة زيادة في الأسعار النهائية للمستهلك على حسب نوع المنتج، كما تقسم نسبة الزيادة على عدد القطع بالحاوية الواحدة، وفقا لهلال.

ورجح هلال بأن تكون الزيادة في مصاريف الشحن راجعة إلى أزمة جائحة كورونا وانخفاض معدل التجارة العالمي.

وذكر هلال أن مصر تستورد مكونات إنتاج بنسبة تزيد عن 95% لتصنيع الأجهزة الكهربائية بالمصانع.

وقال رئيس الشعبة إن سوق الأجهزة والأدوات المنزلية يعاني من ركود كبير بحركة البيع والشراء، بسبب جائحة كورونا.

وبحسب عماد عبد العزيز، أحد بائعي الأجهزة المنزلية في شارع عبد العزيز، زادت أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأيام الماضية بمتوسط 3% حيث تختلف النسبة باختلاف نوع السلعة.

وقال عبد العزيز إن هذه الزيادة جاءت بعد أيام قليلة من بداية العام الجاري، حيث أخطر الوكلاء التجاريين المحلات بزيادة بالأسعار، وذلك رغم حركة الركود الشديدة التي يعاني منها السوق حاليا.