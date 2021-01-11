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مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:58 م الإثنين 11 يناير 2021
مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة بلغت 0.58%، إلى مستوى 11278 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 77.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 53.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 23.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 2.39%، إلى مستوى 11213 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم الصغيرة

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