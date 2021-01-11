هشام توفيق: ربط طرح غزل المحلة في البورصة بنتائج الفريق لـ "تحفيز اللاعبين"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن طرح شركة نادي غزل المحلة في البورصة، مرتبط بأداء الفريق، من أجل تحفيز اللاعبين وتحسين نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وأوضح توفيق، لمصراوي، أنه تم الاتفاق مع بنك استثمار برايم ليكون مسؤولا عن الترويج لطرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة، لكنه لم يتم التوقيع رسميًا، مشيرًا إلى أن تفاصيل الطرح والوقت المناسب مسؤولية مدير الطرح.

ويقع فريق نادي غزل المحلة، في المركز الـ 12 بقائمة الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، وخاض 5 مباريات حتى الآن، تعادل في مباراتين، وفاز في واحدة، وتلقى هزيمتين.

وكان توفيق قال لمصراوي سابقا، إنه سيتم طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، من خلال طرحين عام وخاص، لجمع 100 مليون جنيه.

وأعلن الوزير قبل شهرين، رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي