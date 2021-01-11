بريميوم كارد وثروة كابيتال تطلقان بطاقة لتقديم برامج تقسيط للمستهلكين

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل عن إطلاق حل جديد بمجال التكنولوجيا المالية تحت اسم "بطاقة 20-30 "بالشراكة مع شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بهدف تقديم برامج تقسيط جديدة للمستهلكين في مصر.

وتعتبر "بطاقة 20-30" والتطبيق الخاص بها بمثابة بطاقة ائتمانية تتيح لحاملها الشراء من شبكة كبيرة من التجار وتقدم لهم جميع أنواع المنتجات والخدمات أونلاين أو عبر الشراء مباشرة من المتاجر، على أن يختار حامل البطاقة فترة السداد عند الشراء إما على 20 أو 30 شهرًا.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم إنها ستطبق حلًا يعتمد على تكنولوجيا المدفوعات يتيح للعملاء الاستفادة من هذه البرامج عبر عملية استعلام عن القدرة الائتمانية للعميل دقيقة وفورية.

وبحسب البيان فإن "بطاقة 20 -30 " ستطلق بشكل أولي في القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن تتوسع دائرة التجار وحاملي البطاقات في نطاق المحافظات الأخرى، وسيصبح في إمكان المستهلكين قريبا تنزيل التطبيق عبر"Google Play" و"App Store".

وقال بول إنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد، إن هذا المشروع يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الشركة الخاصة بدخول أسواق جديدة، كما يمثل خطوة ضمن جهود الشركة لتنويع مصادر إيراداتها عبر طرح منتجات مالية متنوعة.

وبحسب البيان فإن العملاء من خلال "بطاقة 20-30 " الجديدة سيحصلون بجانب بطاقة بريميوم كارد المتعارف عليها بإمكانية الاستفادة من برامج التقسيط المتخصصة والتسوق عبر شبكة تجارية واسعة تضم 6000 متجر.

من جانبه قال حازم موسى، رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة كابيتال، إن الشراكة مع بريميوم كارد في هذا المشروع جزء من استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة منتجات التمويل الاستهلاكي التي تقدمها الشركة.