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ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:45 ص الإثنين 11 يناير 2021
ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والخيار البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر سوق العبور أسعار الفاكهة

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