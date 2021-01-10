اتحاد المستثمرين: الحكومة وافقت على جدولة مديونيات شركات السيراميك عن الغاز

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كتبت- نرمين إبراهيم:

تصوير- هانى رجب:

كشف الدكتور صبحي نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، خلال أول اجتماع للمجلس خلال عام 2021 اليوم الأحد، عن أن مجلس الوزراء وافق على الاتفاق بين الاتحاد وطارق الملا وزير البترول على جدولة سداد مديونيات مصانع السيراميك لوزارة البترول عن استهلاك الغاز الطبيعي.

وقال صبحي نصر إن الاتفاق يتضمن جدولة المديونية، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 6 مليارات جنيه، على 10 سنوات بفائدة 7% على أن يتم سداد دفعة مقدمة 25%.

وذكر نصر أن حلقة تراكم المديونيات على القطاع الصناعي ستنخفض بهذا القرار، مؤكدا أن وزير البترول وعد بخفض سعر الغاز خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الاتحاد ناقش مع وزارة البترول هذا المطلب خلال اجتماعات متواصلة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأوضح نصر أن الاتحاد ناقش أيضا مع وزارة التجارة والصناعة إيقاف الضريبة العقارية على المصانع، وسيتم عرض الطلب على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

ورأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتورة ياسمين فريد خميس الرئيس الشرفي للاتحاد، ومحمود الشندويلي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد.

وقرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه اليوم تحمل نفقات التطعيم بلقاح كورونا بالكامل لجميع العاملين بالمصانع المرحلة الأولى والثانية، وذلك بناءً على طلب من رئاسة الجمهورية بضرورة تعاون الاتحاد مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال محرم هلال إنه ليس هناك أمل بغير الصناعة وإنه لن يتحقق النجاح إلا باحتواء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في زيادة الصادرات التي تعد قمة الهرم وهو ما يساعد على الصعود مرة أخرى والخروج من عنق الزجاجة بسبب الجائحة، مؤكدا أن تبعات الأزمة في مصر قابلة للتحمل.

وأشار هلال إلى أهمية التحول الرقمي ومنظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأ تطبيقها رسميا خلال الشهرين الأخيرين على 143 شركة، موضحا أن هذه المنظومة تعد إنجازا حقيقيا تم الإسراع في تنفيذه بفضل الجائحة.

وذكر أن هذه المنظومة ستساهم في القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وستفرض عليه أن ينضم إليها بعد أن كان الاقتصاد الموازي صداعا في رأس الحكومات، لذلك وضعت الحكومة الحالية أمام عينيها سبل مختلفة لدمجه من بينها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وشدد هلال على ضرورة الاستثمار في أفريقيا والتي تعد فرصة كبيرة للمستثمرين ولابد من استغلالها، وفقا لما قال.

وشهد الاجتماع أيضا توقيع 3 بروتوكولات بين الاتحاد وعدد من الشركات أحدها مع شركة الإسكندرية للأعمال الهندسية، وثانيها مع شركة مصر أفريقيا، وثالثها مع شركة تواصل "it" لعمل منصة إلكترونية للاتحاد لتسويق المنتج المصري بأكثر من لغة.

وأشار محرم هلال إلى أن الهدف من تلك الاتفاقيات هو تفعيل التعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من خبرات الشركات المحلية والعالمية.