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معدل التضخم السنوي في مصر يواصل تراجعه للعام الرابع خلال ديسمبر (جراف تفاعلي)

01:13 م الأحد 10 يناير 2021
معدل التضخم السنوي في مصر يواصل تراجعه للعام الرابع خلال ديسمبر (جراف تفاعلي)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر واصل انخفاضه للعام الرابع على التوالي مقارنة بمستواه في نفس الشهر من العام السابق.

وانخفض معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية في ديسمبر 2020 إلى 6% مقابل 6.8% في ديسمبر 2019، وفقا لبيان من جهاز الإحصاء اليوم الأحد.

وسجل معدل التضخم في المدن خلال ديسمبر الماضي 5.4% مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، وفقا لبيانات الإحصاء.

وعدل البنك المركزي مستهدفاته لمعدل التضخم السنوي من 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وكانت معدلات التضخم السنوية شهدت قفزات كبيرة في أواخر عام 2016 وخلال عام 2017 مع بدء تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا بعد خلال الشهور والسنوات التالية.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (نهاية الفترة) خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي انخفاض التضخم السنوي

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