أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

"ممفيس" تخاطب القابضة للأدوية للنظر في استمرار الشركة

01:40 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
"ممفيس" تخاطب القابضة للأدوية للنظر في استمرار الشركة

مقر شركة ممفيس للأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

دعا مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الشركة القابضة للأدوية، لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في استمرار الشركة.

وقالت شركة ممفيس، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على مخاطبة الشركة القابضة للنظر في استمرارية الشركة، حيث أن مجمل الخسائر بلغ في 30 يونيو الماضي 158.27 مليون جنيه، بنسبة 281.4% من رأسمال الشركة.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، نحو 17.4 مليون جنيه أرباحا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وحققت ممفيس 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتعد شركة ممفيس إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية، ودراسة النباتات الطبية المصرية، واستخراج المواد والعناصر النشطة داخلها، بحسب موقعها الإلكتروني.

شركة ممفيس القابضة للأدوية

الخبر التالى:

بلومبرج: مصر تجري محادثات لبيع فائضها من الكهرباء لأوروبا وأفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99863

    عدد المصابين

  • 78108

    عدد المتعافين

  • 5530

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27261903

    عدد المصابين

  • 19350450

    عدد المتعافين

  • 886938

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تزف بشرى لسكان القاهرة.. وتحذر من نشاط الرياح في منطقتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا