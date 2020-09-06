أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

أسعارها زادت بنسبة أكبر من الذهب.. سوق الفضة تنتعش في مصر (فيديو)

06:06 م الأحد 06 سبتمبر 2020
أسعارها زادت بنسبة أكبر من الذهب.. سوق الفضة تنتعش في مصر (فيديو)

فضيات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفضة بالبورصات العالمية خلال الفترة الماضية بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الذهب.

واستفادت الفضة من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات عالية لتنتعش المبيعات في مصر خلال الفترة الماضية.

وزادت أسعار الفضة عالميًا بنسبة 33% خلال شهر يوليو الماضي لتتجاوز 24 دولارا للأوقية لتسجل أعلى زيادة شهرية لها على الإطلاق.

وخلال الفيديو التالي يتحدث تجار لمصراوي عن حركة البيع والشراء بسوق الفضة خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

مبيعات الفضة تنتعش بعد القفزة الكبيرة في أسعار الذهب

سوق الفضة أسعار الفضة البورصات العالمية أسعار الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الألبان والبتلو".. 3 توجيهات من السيسي في اجتماعه مع وزير الزراعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا