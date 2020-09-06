تنظيم الاتصالات: 92% زيادة في معدلات استخدام الإنترنت المنزلي في صيف 2020

كتب- علاء حجاج:

ارتفع استخدام الإنترنت المنزلي بنسبة 92% خلال صيف العام الجاري مقارنة بصيف العام الماضي، بحسب تقرير مؤشر استخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت في مصر لصيف 2020 الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الأحد.

وبلغت نسبة زيادة استخدام إنترنت المحمول 12% وارتفع عدد ساعات الذروة بمقدار 4 ساعات لتصل إلى 13 ساعة "3 مساءً إلى 4 صباحًا" خلال فصل الصيف الجاري مقارنة بـ 9 ساعات "5 مساءً إلى 2 صباحًا" بنسبة زيادة قدرها 45%.

وأظهرت مؤشرات تنظيم الاتصالات بلوغ متوسط عدد المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي إلى 2 مليون مستخدم، ونحو 52 مليون زيارة، وحجم بيانات المستهلكة 19 تيرابايت، خلال 60 دقيقة.

وبحسب مؤشرات تنظيم الاتصالات، بلغ متوسط مشاهدة المحتوى الترفيهي عبر المنصات المتخصصة في بث الفيديو عبر الإنترنت مثل "نتفليكس" نحو 1.4 مليون مشاهد، وعدد ساعات مشاهدة بلغت 89 ألف ساعة، واستهلاك حجم بيانات بنحو 38 تيرابايت في كل 60 دقيقة خلال فصل الصيف.

ووصل متوسط عدد لاعبي الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو مثل "بلاي ستيشن- إكس بوكس" نحو 500 ألف لاعب في كل 60 دقيقة، وبلغ عدد ساعات اللعب 11 ألف ساعة وحجم استهلاك البيانات بلغ 11 تيرابايت.

ووفقا لمؤشرات تنظيم الاتصالات، بلغ متوسط عدد المستخدمين الذين بثوا فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي نحو 2000 صانع فيديو في الساعة الواحدة، بعدد ساعات فيديو مباشر 35 ساعة وحجم بيانات مستهلكة بلغت 15 جيجابايت.

وخلال فصل الصيف وصل متوسط عدد مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني نحو 700 ألف مستخدم في الساعة الواحدة، وبلغ متوسط الرسائل البريدية المرسلة نحو 291 ألف رسالة، وحجم بيانات مستهلكة بلغت 410 جيجابايت.

وشهدت عمليات البحث على الخرائط نحو 3 ملايين عملية بحث بحجم بيانات مستهلكة 102 جيجابايت.

وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط عدد من شاركوا بالفيديوهات الترفيهية عبر تطبيقات مثل "تيك توك - لايكي" نحو 300 ألف مستخدم، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو نحو 2113 ساعة، وحجم البيانات المستهلكة 2 تيرا بايت.

وخلال فصل الصيف وصل متوسط المتسوقين عبر الإنترنت إلى نحو 200 ألف متسوق في الساعة، وعدد الزيارات نحو 1.5 مليون زيارة بحجم بيانات مستهلكة 307 جيجابايت، فيما بلغ متوسط عدد مستخدمي تطبيقات الاجتماعات عن بعد نحو 100 ألف مستخدم.

ويوضح الإنفوجرافيك توزيع استخدام الإنترنت في الساعة.