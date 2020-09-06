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صدمتان.. تجار الذهب يحكون عن معاناة السوق بعد صعوده لمستويات تاريخية "فيديو"

02:42 م الأحد 06 سبتمبر 2020
صدمتان.. تجار الذهب يحكون عن معاناة السوق بعد صعوده لمستويات تاريخية "فيديو"

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تعرض تجار الذهب في مصر لصدمتين خلال العام الجاري، أولهما ارتفاع أسعار الذهب العالمية والتي أثرت على السعر المحلي، والثانية انتشار فيروس كورونا والذي أدى لانخفاض الإقبال على الشراء بسبب الإجراءات الاحترازية.

وصعدت أسعار الذهب في مصر لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع المبيعات للتراجع بنحو 70% خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تجار تحدثوا لمصرواي.

وخلال الفيديو التالي يتحدث تجار للذهب لمصراوي عن معاناة السوق خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار وانتشار فيروس كورونا.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب

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