أموك للزيوت المعدنية تتحول لخسارة 477 مليون جنيه العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، تحول الشركة إلى تحقيق صافي خسارة خلال العام المالي الماضي مقابل تحقيق صافي ربح في العام المالي 2018-2019.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها لإدارة البورصة اليوم الأحد، سجلت أموك صافي خسارة نحو 477 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل صافي ربح نحو 574.2 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.

وحققت الشركة صافي مبيعات بقيمة بنحو 9 مليارات جنيه في عام 2019-2020 مقابل نحو 14.9 مليار جنيه في العام قبل الماضي بنسبة تراجع 39.5%.

كما تراجعت تكلفة المبيعات إلى نحو 9.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل نحو 14 مليار جنيه في عام 2018-2019، بنسبة تراجع 32.8%.

وحققت الشركة مجمل خسارة نحو 401.7 مليون جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل نحو 943.8 مليون جنيه مجمل ربح خلال العام قبل الماضي.

وتأسست شركة أموك في مايو 1997، وتعمل إنتاج السولار والمازوت، والبوتاجاز، وتساهم في توفير هذه المنتجات بالسوق المحلي، بدلا من استيراده، حيث تضخ كافة إنتاجها من هذه المواد في السوق المحلي، في حين تتجه لتصدير جزء من إنتاجها من الشمع والمازوت.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، تمتلك شركة الأهلي كابيتال نحو 25.3% من أسهم أموك، وشركة الإسكندرية للبترول 20% من الأسهم، وشركة مصر المالية للاستثمارات نحو 8.7%.