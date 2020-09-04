أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

غرفة الملابس الجاهزة: 80% تراجعًا بالطلب على الكمامات القماش بالمصانع

02:48 م الجمعة 04 سبتمبر 2020
غرفة الملابس الجاهزة: 80% تراجعًا بالطلب على الكمامات القماش بالمصانع

الكمامات القماش

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لمصراوي، إن هناك تراجعا بالطلب على الكمامات القماش بالمصانع وصل إلى نسبة 80%، وذلك في ظل تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بمصر.

وأضاف عبد السلام، أن الكثير من المصانع أوقف إنتاج الكمامات القماش خلال الفترة الحالية مع تراجع الطلب.

وبحسب عبد السلام، فإن عدد المصانع التي كانت تنتج الكمامات القماش في ذروة كورونا بنحو 490 مصنعا للملابس، مشيرا إلى أن عدد المصانع التي تستمر في الإنتاج أصبح يعد على الأصابع.

وأضاف عبد السلام، أنه تم توريد كل الكميات من الكمامات القماش التي طلبتها وزارة التموين من مصانع الملابس، لطرحها على البطاقات التموينية للمواطنين.

وكانت وزارة التموين، قالت خلال منتصف يونيو الماضي، إنه تم الاتفاق مع مصانع الملابس الجاهزة على توريد 12 مليون كمامة قماشًا كمرحلة أولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري، إضافة إلى توريد 28 مليون كمامة على دفعات خلال شهر أغسطس.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة واحدة فقط اجباريا بشكل شهري، الثلاثاء الماضي، على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة تسعى لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب له.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي تم تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو الماضي.

الكمامات القماش محمد عبد السلام اتحاد الصناعات فيروس كورونا

الخبر التالى:

المشاط: اتفاق البنك الأهلي والاستثمار الأوروبي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إلغاء مجانية التعليم ومد فترة التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة ترد على 12 شائعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا