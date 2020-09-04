غرفة الملابس الجاهزة: 80% تراجعًا بالطلب على الكمامات القماش بالمصانع

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لمصراوي، إن هناك تراجعا بالطلب على الكمامات القماش بالمصانع وصل إلى نسبة 80%، وذلك في ظل تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بمصر.

وأضاف عبد السلام، أن الكثير من المصانع أوقف إنتاج الكمامات القماش خلال الفترة الحالية مع تراجع الطلب.

وبحسب عبد السلام، فإن عدد المصانع التي كانت تنتج الكمامات القماش في ذروة كورونا بنحو 490 مصنعا للملابس، مشيرا إلى أن عدد المصانع التي تستمر في الإنتاج أصبح يعد على الأصابع.

وأضاف عبد السلام، أنه تم توريد كل الكميات من الكمامات القماش التي طلبتها وزارة التموين من مصانع الملابس، لطرحها على البطاقات التموينية للمواطنين.

وكانت وزارة التموين، قالت خلال منتصف يونيو الماضي، إنه تم الاتفاق مع مصانع الملابس الجاهزة على توريد 12 مليون كمامة قماشًا كمرحلة أولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري، إضافة إلى توريد 28 مليون كمامة على دفعات خلال شهر أغسطس.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة واحدة فقط اجباريا بشكل شهري، الثلاثاء الماضي، على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة تسعى لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب له.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي تم تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو الماضي.