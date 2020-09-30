فاين القابضة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر وفتح أسواق تصدير جديدة في أفريقيا وأوروبا

القاهرة- مصراوي:

قال جيمس مايكل لافيرتي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحية القابضة، إن الشركة تواصل ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة 35 مليون دولار خلال العام الجاري، ومثلها أو أكثر خلال العام المقبل، من أجل تنويع منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا وأوروبا.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عبر الإنترنت إن مجموعة فاين الصحية تمتلك مصانع على درجة عالية من التطور، وقرابة ألف موظف، وأسطول مكون من 350 سيارة.

وقال إن الشركة ستتوسع في أعمالها في السوق المصرية خلال العام القادم وتطرح منتجات جديدة ومتطورة.

وتصدر فاين منتجاتها إلى حوالي 28 دولة حول العالم وتسعى لزيادة الأسواق التصديرية في الفترة المقبلة، بحسب ما قاله لافيرتي.

وقال أحمد الفخراني المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر، إن الشركة استحوذت على 33% من حصة المبيعات في السوق المصري خلال النصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بالمنتجات الورقية الصحية، والنصف لحفاضات كبار السن، و12% من مبيعات حفاضات الأطفال.

وأضاف الفخراني: "تعتبر مصر أحد أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعمل في فاين جاهدين على تحويل مصر إلى مركز تنافسي للتصدير".

وقال لافيرتي في المؤتمر الصحفي إن الشركة ابتكرت قناع الوجه "فاين جارد Fine Guard" المزود بتقنية مضادة للفيروسات ويعمل على قتل 99.9% من فيروس كورونا، وإنه قد تم القيام بالعديد من الدراسات من قبل مختبرات ومعاهد بحثية عالمية مرموقة أثبتت فعالية التقنية من أبرزها جامعة برلين الحرة والجامعة التقنية الراينية (آخن) في ألمانيا وجامعة أريزونا الأمريكية والجمعية الطبية العالمية The Medical Wellness Association..

وأضاف أن المجموعة أطلقت مؤخرًا مناديل المطبخ الورقية "فاين دويتو" في السوق المصرية، حيث يسهم التصميم الجديد لتلك المناديل الورقية المبتكرة إلى تعظيم الاستفادة من المساحة المهدرة داخل الكرتون المجوف واستبداله برول من المناديل الورقية دون زيادة سعر المنتج.

وكشف أن مجموعة فاين الصحية القابضة تدرس حاليًا إمكانية الاكتتاب العام الأولي ببورصة لندن بحلول عام 2021/2022.