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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:17 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10989 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.16% إلى مستوى 10987 نقطة.

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