ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10989 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.16% إلى مستوى 10987 نقطة.
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