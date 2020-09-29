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هبوط كبير لبورصة الكويت قبل الإعلان عن وفاة أمير البلاد رسميًا

04:15 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
هبوط كبير لبورصة الكويت قبل الإعلان عن وفاة أمير البلاد رسميًا

بورصة الكويت

القاهرة- مصراوي:

شهدت بورصة الكويت تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تردد أنباء عن وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح قبل إعلان التليفزيون الكويتي الوفاة رسميا منذ قليل.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.15% حيث سجل 4303.51 نقطة.

وجاء هذا التراجع الكبير على الرغم من إقرار مجلس الأمة الكويتي اليوم قانون الإفلاس بشكل نهائي، والذي يتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

بورصة الكويت أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

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