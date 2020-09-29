أكاديمية البحث العلمي وCIT تطلقان الدورة الثانية من حاضنة "إبداع"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT فتح باب التقدم للدورة الثانية من الحاضنة التكنولوجية "إبداع" وهي حاضنة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وتعد "إبداع" من الحاضنات الرائدة المتخصصة في مجالات الابتكار في مجالات التحول الرقمي ومن المقرر أن تتضمن خلال دورتها الثانية العديد من المحاور منها Industry 4.0 والبنية التحتية ومنصات الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الواقع الإفتراضي والتطبيقات المالية .

وتعد إبداع إحدى أفرع الحاضنات الـ20 ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، حيث يتم قبول طلبات التقديم اعتباراً من اليوم الموافق 29 سبتمبر وحتى الثاني من نوفمبر المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg.

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية 2030.

وأضاف صقر، في تصريحات نقلها البيان الصحفي الصادر عن الأكاديمية: إننا حريصون على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل ، موضحاً أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي «انطلاق» بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن ٢٠ حاضنة بتمويل ٧٠ مليون جنيه، حيث يتم احتضان أكثر من ١٣٠ شركة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتم تخريج 103 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیاً فى السوق المحلى والخارجى ما بين استثمارات وتمويل ذاتى، وقد أتاح برنامج انطلاق فرص عمل لشباب المبتکرین ورواد الأعمال.

من جانبه قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الدورة الحالية من الحاضنة ستكون متميزة من حيث محاور الموضوعات والهدف من أعداد الخريجين، حيث نخطط لإستقبال 100 مشروع وتلقى أفكار 200 مبتكر في المرحلة الأولى ، على أن يصل عدد رواد الأعمال إلى مايقرب من 20 مبتكر في مرحلة ما قبل الاحتضان ويتم تصفيتهم لاختيار الأفضل منهم ما بين 10 - 15 مشروع في مرحلة الاحتضان".

الجدير بالذكر أن الحاضنة "إبداع" قامت بتخريج عدد 7 شركات تكنولوجية ناشئة في الدورة الأولى للاحتضان وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنية للشركة الواحدة، والذين حققوا نجاحا في التواجد بالسوق وبدء تحقيق أرباح وعمل شراكات مع كيانات اقتصادية متميزة في نفس مجال عملهم في التعليم والسياحة والواقع المعزز والواقع الافتراضي والعقارات والتعليم الفني وقياس ذكاء الأطفال.