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بالم هيلز وتعليم تنشآن شركة لتطوير جامعة في باديا باستثمارات 1.9 مليار جنيه

11:28 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
بالم هيلز وتعليم تنشآن شركة لتطوير جامعة في باديا باستثمارات 1.9 مليار جنيه

بالم هيلز

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت شركتا بالم هيلز للتعمير وتعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات شركة سي آي كابيتال القابضة، اتفاقية مساهمين لإنشاء شركة تعليمية بهدف تطوير جامعة في مشروع باديا غرب القاهرة.

وقال بيان مشترك للشركتين مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء إن الكيان المشترك سيتولى تطوير جامعة باديا والتي ستضم العديد من الكليات المتخصصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وستبلغ التكلفة الاستثمارية للجامعة بين 1.6 إلى 1.9 مليار جنيه، على أن تمول من خلال رأس مال الكيان المشترك والتسهيلات الائتمانية، وفقًا للبيان.

وتوقع البيان أن يستوعب الحرب الجامعي ما يصل إلى 9 آلاف طالب.

وقال البيان إن تعليم ستمتلك 60% من حصة الكيان المشترك، في حين ستستحوذ بالم هيلز على 40%.

وأضاف أن الكلية الأولى ستكون للعلوم الحيوانية وستقدم بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية والمتوقع أن تبدأ الكلية في تلقي طلبات التقديم من الطلبة الجدد في عام 2022.

ووفقًا للبيان تعكف حاليا تعليم وبالم هيلز على التفاوض مع العديد من الجامعات والكليات الدولية لإنشاء فروع لهما في جامعة باديا.

وبحسب بيان سابق سيتم تطوير الجامعة المذكورة على مساحة 100 ألف متر مربع في مشروع باديا، إحدى المشروعات الرئيسية لبالم هيلز بمنطقة غرب القاهرة.

وتعتبر شركة بالم هيلز من الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري في مصر، وتمتلك محفظة من أكبر محافظ الأراضي تنوعا.

وتمتلك شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 16.4% تقريبا بصورة غير مباشرة في شركة تعليم، ولها تأثير على اتخاذ قرارات مجلس إدارة شركة تعليم، وفقًا لبيان سابق.

بالم هيلز تطوير جامعة شركة سي آي كابيتال مشروع باديا

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