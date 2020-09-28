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بريطانيا ترغب في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا بحلول منتصف 2021

04:17 م الإثنين 28 سبتمبر 2020
بريطانيا ترغب في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا بحلول منتصف 2021

وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس

القاهرة- وكالات:

قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بحلول منتصف العام المقبل، لكنه ليس موعدا نهائيا ثابتا، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت تراس في كلمة خلال فعالية نظمتها مجلة سبيكتيتور، "توصلنا إلى النص بالكامل إلى حد بعيد. نحن الآن في وضع إحكام هذه النصوص، وهو ما يمكن أن نقول إنه وضع لأسس الاتفاق".

وتابعت وزيرة التجارة البريطانية، "بالطبع نود إحراز أكبر تقدم ممكن قبل الانتخابات بالولايات المتحدة.. حتى نتمكن من محاولة إدراك المنافع بأسرع وقت ممكن".

قالت تراس، إن سلطة الترويج التجاري الأمريكية ستنقضي منتصف العام المقبل، مشيرة إلى "لذا فإنها نقطة مهمة لنتوصل إلى اتفاق بحلولها".

وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس بريطانيا اتفاق تجاري

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