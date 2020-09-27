أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

بعد تصريحات "ساويرس" .. رئيس شركة الصوت والضوء: نرحب بكل المستثمرين وطرح مزايدة عالمية الأسبوع الجاري

04:48 م الأحد 27 سبتمبر 2020
بعد تصريحات "ساويرس" .. رئيس شركة الصوت والضوء: نرحب بكل المستثمرين وطرح مزايدة عالمية الأسبوع الجاري

محمد عبدالعزيز جودة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للص

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، في تصريح لمصراوي، إن الشركة ترحب بأي مستثمر محلي أو عالمي مهتم بمشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وأضاف جودة:" نرحب بأي مستثمر من خلال الطرح الذي سنطرحه خلال الأسبوع الجاري، لتلقي عروض مالية وفنية لتطوير المنطقة".

وكان المهندس نجيب ساويرس قال في تصريحات صحفية إن شركة أوراسكوم للاستثمار تترقب طرح شركة الصوت والضوء من أجل تطوير منطقة الأهرامات وإن الشركة ستنافس بشكل مباشر وليس من الباطن.

ويراجع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الملامح النهائية لكراسة الشروط التي سيتم طرحها في مزايدة عالمية، لاعتمادها، قبل طرحها المتوقع خلال الأسبوع الجاري ، بحسب ما قاله جودة.

وقال رئيس الشركة، إن شركة الصوت والضوء ليس لديها مشكلات مع أي مستثمر، وإن أزمة تحالف "أوراسكوم – بيريزم" السابق لا يعيق أوراسكوم من التقدم مرة أخرى في المزايدة الجديدة.

وكان جودة قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن شركته أنهت أزمة العقد السابق لتطوير المشروع مع تحالف "بيريزم – أوراسكوم" وسيتم الإعلان عن مزايدة عالمية للمستثمرين، وتم إعداد كراسة شروط جديدة للطرح الجديد تختلف كليا عن الطرح السابق، وأن الطرح سيكون للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب.

وأضاف أنه سيتم تلقي العروض لمدة شهر من تاريخ طرح كراسة الشروط، ثم تشكل لجنة لفض المظاريف المقدمة للعرضين لاختيار أفضلها، ونستهدف من عملية التطوير، تطوير أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.

محمد عبدالعزيز جودة شركة الصوت والضوء نجيب ساويرس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102625

    عدد المصابين

  • 93531

    عدد المتعافين

  • 5853

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 32744522

    عدد المصابين

  • 24167549

    عدد المتعافين

  • 992914

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أراهن على المصريين.. 36 رسالة جديدة من السيسي للشعب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا