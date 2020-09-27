بعد تصريحات "ساويرس" .. رئيس شركة الصوت والضوء: نرحب بكل المستثمرين وطرح مزايدة عالمية الأسبوع الجاري

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، في تصريح لمصراوي، إن الشركة ترحب بأي مستثمر محلي أو عالمي مهتم بمشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وأضاف جودة:" نرحب بأي مستثمر من خلال الطرح الذي سنطرحه خلال الأسبوع الجاري، لتلقي عروض مالية وفنية لتطوير المنطقة".

وكان المهندس نجيب ساويرس قال في تصريحات صحفية إن شركة أوراسكوم للاستثمار تترقب طرح شركة الصوت والضوء من أجل تطوير منطقة الأهرامات وإن الشركة ستنافس بشكل مباشر وليس من الباطن.

ويراجع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الملامح النهائية لكراسة الشروط التي سيتم طرحها في مزايدة عالمية، لاعتمادها، قبل طرحها المتوقع خلال الأسبوع الجاري ، بحسب ما قاله جودة.

وقال رئيس الشركة، إن شركة الصوت والضوء ليس لديها مشكلات مع أي مستثمر، وإن أزمة تحالف "أوراسكوم – بيريزم" السابق لا يعيق أوراسكوم من التقدم مرة أخرى في المزايدة الجديدة.

وكان جودة قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن شركته أنهت أزمة العقد السابق لتطوير المشروع مع تحالف "بيريزم – أوراسكوم" وسيتم الإعلان عن مزايدة عالمية للمستثمرين، وتم إعداد كراسة شروط جديدة للطرح الجديد تختلف كليا عن الطرح السابق، وأن الطرح سيكون للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب.

وأضاف أنه سيتم تلقي العروض لمدة شهر من تاريخ طرح كراسة الشروط، ثم تشكل لجنة لفض المظاريف المقدمة للعرضين لاختيار أفضلها، ونستهدف من عملية التطوير، تطوير أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.