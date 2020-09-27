وزير المالية يصدر قرارا بتجديد ندب السيد كمال نجم رئيسا لمصلحة الجمارك

أصدر محمد معيط وزير المالية قرارا بتجديد ندب السيد كمال نجم لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك اعتبارا من 7 أغسطس الماضي.

ونص القرار الوزاري رقم 440 لسنة 2020 على تجديد ندب السيد كمال نجم، الشاغل لوظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الممتازة، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك من نفس المستوى، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2020 لحين بلوغ السن القانونية أو لحين شغلها بطريق التعيين أيهما أقرب.

وكان وزير المالية أصدر قرارا في أغسطس 2018 بندب السيد كمال حسن نجم رئيسا لمصلحة الجمارك وذلك بعد أن قبضت هيئة الرقابة الإدارية على جمال عبد العظيم رئيس المصلحة السابق في يوليو من نفس العام بتهمة تقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها.

وجدد وزير المالية ندب السيد كمال نجم في أغسطس من العام الماضي لمدة عام آخر.

وحصل السيد كمال حسن نجم، على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة، عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985.

وشغل نجم عدة مناصب بالمصلحة منها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد فى 2012، ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.