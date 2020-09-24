الخميس المقبل.. بدء صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية لـ"العلاوات الخمس"

كتبت – ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة "العلاوات الخمس"، اعتبارا من الخميس المقبل.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم صرف المعاشات لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من أول يوليو.

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدي فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة و البريد و البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأكد عوض، أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس و الأحد الموافق الأول و الرابع، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس و السادس من أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف، سيتم الصرف لهم، اعتبارا من يومي الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصراف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر .

و أوضح عوض أنه قد تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم و التواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أية معوقات قد تظهر و أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس بالاضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات و التي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتباراً من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.