سبيد ميديكال توقع عقدا لإدارة معامل مجموعة المدينة بالإسكندرية

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة سبيد ميديكال، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقد تعاون مع شركة المدينة لطب الإخصاب ومجموعة المدينة في الإسكندرية، لإدارة معامل التحاليل الطبية الخاصة التي تمتلكها مجموعة المدينة.

وأوضحت سبيد ميديكال، أن المعامل تشمل معمل مستشفى المدينة للمرأة بالإسكندرية، ومعمل مجمع عيادات المدينة، ومعمل المدينة للتحاليل، وأنها ستدير معمل مستشفى المدينة للمرأة في الإسكندرية العاملة في مجال النساء والتوليد والإخصاب، ومعمل مجمع عيادات المجموعة ومعمل المدينة بمصطفى كامل، لتضيف خبراتها وأجهزتها المتطورة.

وسيضيف الاتفاق 3 فروع جديدة لمعامل سبيد في الإسكندرية، وسيضيف لإيرادات الشركة نحو 7% سنويا، بحسب البيان.

وكان مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، وافق الأسبوع الماضي، على الاستحواذ على أسهم معامل مصر ذات الـ8 فروع ببني سويف والمنيل وأطفيح مقابل 10 ملايين جنيه.

وقالت الشركة في بيان 14 سبتمبر الماضي، إنه سيتم سداد مليون جنيه، مع توقيع عقد البيع، وسداد باقي المبلغ في 16 ديسمبر المقبل.