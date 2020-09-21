تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.54% إلى مستوى 10918 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 108.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 96.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات أمس الأحد، على تراجع بنسبة 0.74% إلى مستوى 10969 نقطة.