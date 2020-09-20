غدا.. جمعية المصدرين المصريين تنظم ندوة رقمية حول تمويل الصادرات

أعلنت جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" عن تنظيم ندوة رقمية غداً الاثنين بعنوان "تمويل الصادرات في ظل الاضطرابات" بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بتمويل التجارة والمصدرين.

وأوضحت "إكسبولينك"، بحسب بيان من الجمعية، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والبرامج الرقمية التي أطلقتها الجمعية لمساندة قطاع التصدير في مواجهة أزمة كورونا بالتعاون مع الشركاء والخبراء المتخصصين في مناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة العالمية خاصة على قطاع الأعمال والمصدرين.

ويشارك في الندوة العديد من المتحدثين من الخبراء والمختصين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية بالتمويل الإسلامي وتنمية الصادرات، على رأسهم ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance".

كما يشارك من المتحدثين خالد حمزة نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبي، وأيمن قاسم رئيس قطاع تنمية التجارة بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وتامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك التجاري وفا، بالإضافة إلى نعمان عاشور، مدير المكتب الإقليمى لشركة COFACE.

ويدير محاور اللقاء حاتم شافعي، العضو المنتدب لشركة "Ecotec Holding" للاستثمار والنائب السابق لرئيس البورصة المصرية.

وعقدت جمعية المصدرين المصريين، الأسبوع الماضي ندوة إلكترونية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "التحول الرقمي"، بمشاركة عمرو محفوظ قائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومساعد وزير الاتصالات، ونيزار سامي مستشار الابتكار وريادة الأعمال.

كما شارك في هذه الندوة جياي سراج الرئيس التنفيذي لشركة "Centrigent" ورئيس العمليات -MEA لكلية إدارة الأعمال بجامعة ميتشيجان روس، وأدار الحوار هشام دانانه أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.

وقالت الجمعية إن أجندة الندوات الإلكترونية الخاصة بها تتضمن ندوة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن "رحلة المستهلك Customer Journey"، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020.

وتأتي هذة الندوات ضمن سلسلة ندوات تعقدها الجمعية يوم الاثنين من كل أسبوع حتى ديسمبر 2020 وبالتعاون مع شركائها وخبرائها لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية المؤثرة على قطاع الأعمال والمصدرين، وفقا للبيان.