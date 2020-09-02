حسام الجمل: كورونا أثرت إيجابيًا على مستوى التعاون بين قطاع الاتصالات وبقية قطاعات الدولة

كتب- علاء حجاج:

قال حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن كما كان لجائحة كورونا آثارها السلبية في معظم مناحي الحياة إلا أنها قد أثرت بشكل إيجابي على مستوى التعاون والتكامل بين قطاع الاتصالات وقطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020 عبر الإنترنت إن هذا التكامل أدى لسرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر المصرية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية والمتغيرات في طبيعة احتياجات الأسرة المصرية والتي أصبحت متعددة في مختلف مناحي الحياة ومتزامنة في نفس الوقت وليست موزعة على مدار اليوم كما في السابق قبل جائحة الكورونا.

وتطرق الجمل إلى جهود لحكومة لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدما استثمرت ما يقرب من ملياري دولار عام 2019 بالبنية التحتية المعلوماتية مما كان له عظيم الأثر في القدرة على استيعاب الزيادة الهائلة في استخدام الإنترنت خلال فترة جائحة كورونا.

وقد أكد الجمل أنه كما كان لجائحة كورونا آثارها السلبية في معظم مناحي الحياة إلا أنها قد أثرت بشكل إيجابي على مستوى التعاون والتكامل بين قطاع الاتصالات وقطاعات الدولة المختلفة والتي أدت إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر المصرية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.