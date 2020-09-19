مصدر حكومي: فودافون قدمت عرضًا للحصول على ترددات المحمول الجديدة

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر حكومية بقطاع الاتصالات إن شركة فودافون تقدمت بعرض للحصول على ترددات المحمول التي طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الخميس الماضي.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن الترددات المطروحة عبارة عن 60 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز، مقسمة على باقتين الأولى بحجم 40 ميجا هرتز مقابل 60 مليون دولار والثانية 20 ميجا هرتز مقابل 300 مليون دولار.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

وكانت شركات المحمول حصلت في ٢٠١٦ على حزمة من الترددات الجديدة أثناء حصولها على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع.