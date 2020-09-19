أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

مصدر حكومي: فودافون قدمت عرضًا للحصول على ترددات المحمول الجديدة

02:54 م السبت 19 سبتمبر 2020
مصدر حكومي: فودافون قدمت عرضًا للحصول على ترددات المحمول الجديدة

شركة فودافون

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر حكومية بقطاع الاتصالات إن شركة فودافون تقدمت بعرض للحصول على ترددات المحمول التي طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الخميس الماضي.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن الترددات المطروحة عبارة عن 60 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز، مقسمة على باقتين الأولى بحجم 40 ميجا هرتز مقابل 60 مليون دولار والثانية 20 ميجا هرتز مقابل 300 مليون دولار.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت تقدمها بعرض مالي وفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على حزمة جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة عشر سنوات، وفي انتظار عملية البت والاعتماد من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.

وكانت شركات المحمول حصلت في ٢٠١٦ على حزمة من الترددات الجديدة أثناء حصولها على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع.

شركة فودافون عرض مالي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الخبر التالى:

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101641

    عدد المصابين

  • 87158

    عدد المتعافين

  • 5715

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30063255

    عدد المصابين

  • 21819114

    عدد المتعافين

  • 945542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا