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البورصة تعود للصعود في بداية تعاملات اليوم

10:11 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
البورصة تعود للصعود في بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11025 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11028 نقطة، بضغط من مبيعات محلية.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم الصغيرة الأسهم المتوسطة

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