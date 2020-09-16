البورصة تعود للصعود في بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11025 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11028 نقطة، بضغط من مبيعات محلية.
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