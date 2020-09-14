التعاون للبترول تبيع 6.5 مليون طن من منتجات الوقود العام المالي الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، إن الشركة باعت كميات من المنتجات البترولية بلغت 6.5 مليون طن خلال العام المالي الماضي، تتضمن مبيعات حوالي 5.6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال 1165 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع أنحاء مصر.

وأضاف عياد في بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين أن حصة الشركة من إجمالي السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 18%، و56% من سوق تموين السفن، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيتين العامتين لشركتي التعاون ومصر للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول، عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه، ذكر حسين فتحي، رئيس شركة مصر للبترول، أن إجمالي عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1504 محطات في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير 86 محطة ومنفذا خلال العام الماضي بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار إلى نجاح الشركة في تصدير كميات من زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة لدولتي أوغندا ورواندا، وبلغت قيمة الصادرات من وقود النفاثات وتموين السفن والزيوت أكثر من 6 مليارات جنيه.

وأوضح فتحي أنه تم توريد وحدات تموين الطائرات بالتعاون مع شركة روهربمبن الألمانية بقيمة 80 مليون جنيه مع استكمال تدعيم الأسطول طبقاً للتعاقد، كما تم تدعيم نشاط تموين السفن بشراء ناقلتين بحريتين جديدتين مزدوجة البدن.

وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار بورسعيد بتكلفة 12 مليون جنيه، والتعاقد على إنشاء محطتي تموين طائرات بمطاري سفنكس والعاصمة الدوليين، كما تم التعاقد مع شركة بتروجت لإنشاء منظومة تخزين وتداول وقود النفاثات بمستودع بدر وربطه بمطار القاهرة الدولي بتكلفة إجمالية 715 مليون جنيه.

وأضاف فتحي أنه تم البدء في مشروع نظام إدارة الأصول والموارد بتكلفة تقدر بحوالي 98 مليون جنيه في إطار برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود للسوق المحلي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان، وكذلك توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود والتي تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر.

وأشار إلى أن خطط الوزارة تهدف أيضا إلى استكمال تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة (ATG)، ووضع أجهزة التتبع (GPS) في سيارات نقل المنتجات البترولية، والتحول الرقمي في الأنشطة المختلفة في إطار برنامج إدارة الموارد والأصول "ERP"، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

ووجه الوزير بالتوسع في إقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وسرعة تنفيذ مشروعات تطوير المستودعات، مشددا على أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية.

وطالب الملا باستغلال المساحات في محطات التموين القائمة وبحث إمكانية إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة.

وذكر أن شركتي التعاون ومصر للبترول كان لهما دور مهم في توفير منتجات التعقيم والتطهير بكافة المنافذ ومحطات التموين التابعة لهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وحضر الجمعيات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للمالية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.