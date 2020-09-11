أعلاها التموين وأقلها المزارعون والصعيد.. تعرف على توزيع "الدعم" الحكومي العام الماضي

كتبت– ياسمين سليم:

استحوذ دعم السلع التموينية استحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة المصرية على الدعم خلال العام المالي 2019-2020، بينما سجلت أقل قيمة في الدعم لدعم المزارعين وتنمية الصعيد.

وبلغت قيمة دعم السلع التموينية العام الماضي نحو 89 مليار جنيه بنسبة 51.8% من إجمالي الدعم، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان للجهاز اليوم الجمعة، في المرتبة الثانية، جاء دعم المواد البترولية بقيمة 53 مليار جنيه بنسبة 30.8% من إجمالي الدعم الحكومي.

ثم جاء دعم تنشيط الصادرات في المرتبة الثالثة، بقيمة دعم 6 مليارات جنيه بنسبة 3.5%، ثم دعم الكهرباء 4 مليارات جنيه بنسبة 2.3%، ثم دعم إسكان محدودي الدخل 3.9 مليار جنيه بنسبة 2.3%.

واستحوذ دعم التأمين الصحي والأدوية على نسبة 2.1% من إجمالي الدعم بقيمة 3.6 مليار جنيه، ثم دعم نقل الركاب 1.9 مليار جنيه بنسبة 1.1%، ثم دعم المزارعين 565 مليون جنيه بنسبة 0.3%، وأخيرا دعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه بنسبة 0.1%.