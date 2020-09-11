الإحصاء: الحكومة أنفقت 477.1 مليون جنيه يوميا لدعم المواطن العام المالي الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط إنفاق مصر على الدعم في اليوم يبلغ نحو 477,1 مليون جنيه خلال العام المالي 2019- 2020.

وأوضح بيان للجهاز اليوم الجمعة، أن قيمة الدعم اليومي تنقسم إلى 247,2 مليون جنيه لدعم السلع التموينية، 147,1 مليون جنيه على دعم المواد البترولية، 16,7 مليون جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 11,1 مليون جنيه على دعم الكهرباء.

كما تبلغ قيمة الدعم يوميا نحو 10,8 مليون جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 10 مليون جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 5,1 مليون جنيه على دعم نقل الركاب، 1,6 مليون جنيه دعم المزارعين، 555,6 ألف جنيه على تنمية الصعيد، بحسب البيان.

وسجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الشهر 14,3 مليار جنيه خلال العام المالي 2019- 2020، منها 7,4 مليار جنيه على دعم السلع التموينية، 4,4 مليار جنيه على دعم المواد البترولية، 500 مليون جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 333,3 مليون جنيه على دعم الكهرباء، بحسب البيان.

وبلغ دعم إسكان محدودي الدخل، نحو 325 مليون جنيه في الشهر، و299,7 مليون جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 154,2 مليون جنيه على دعم نقل الركاب، 47,1 مليون جنيه دعم المزارعين، 16,7 مليون جنيه على تنمية الصعيد.

وسجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الساعة 19,9 مليون جنيه خلال العام المالي 2019- 2020، منها 10,3 مليون جنيه على دعم السلع التموينية، 6,1 مليون جنيه على دعم المواد البترولية، 694,4 ألف جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 463 ألف جنيه على دعم الكهرباء، 451,4 ألف جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 416,2 ألف جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 214,1 ألف جنيi على دعم نقل الركاب، 65,4 ألف جنيه دعم المزارعين، 23,1 ألف جنيه على تنمية الصعيد.

وبلغ متوسط إنفاق مصر على الدعم في الدقيقة 331.3 ألف جنيه ، منها 171,7 ألف جنيه على دعم السلع التموينية، 102,2 ألف جنيه على دعم المواد البترولية ، 11,6 ألف جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 7,7 ألف جنيه على دعم الكهرباء، 7,5 ألف جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 6,9 ألف جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 3,6 ألف جنيه على دعم نقل الركاب، 1,1 ألف جنيه دعم المزارعين، 385,8 جنيه على تنمية الصعيد.