حطبة: افتتاح فرع "صيدناوي" في طرابيشي بالإسكندرية الشهر الجاري بعد تطويره

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إنه سيتم افتتاح فرع شركة صيدناوي وبيع المصنوعات، بمنطقة طرابيشي بالإسكندرية، بعد تطويره خلال الشهر الجاري.

وأضافت ميرفت حطبة، في تصريح لمصراوي، أنه تم تطوير الفرع بالشراكة مع شركة رويال للاستيراد والتصدير بتكلفة استثمارية للتطوير على المشارك قيمتها 5 ملايين جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.