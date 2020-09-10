على 3 أيام.. ننشر المواعيد المقررة لصرف مرتبات سبتمبر لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أيام 22 و23 و24 من الشهر الجاري.

وقسمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام ضمن نظام لصرف المرتبات أعلنت الوزارة من قبل تطبيقه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتستهدف وزارة المالية بتطبيق هذا النظام ضمان عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للصرف والحفاظ على صحة المواطنين.

ويبدأ صرف مرتبات سبتمبر الجاري يوم الثلاثاء 22 من الشهر نفسه وذلك للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم صرف مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الأربعاء 23 سبتمبر، ثم صرف مرتبات العاملين في 9 وزارات وهيئات في يوم الخميس 24 سبتمبر.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الأول الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثاني التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثالث والأخير التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

وكانت وزارة المالية صرفت مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في أيام 23 و24 و25 من الشهر الماضي.

وصرفت وزارة المالية مرتبات موظفي الحكومة لشهر يوليو في موعد مبكر وبنفس نظام الصرف أيام 20 و21 و22 من الشهر قبل الماضي، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد في أول يوليو، إلى جانب اقتراب عيد الأضحى الذي حل في اليوم الأخير من يوليو.

وبدأت الحكومة في تطبيق نظام جديد لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بوزارات وهيئات الدولة منذ بدء ظهور وباء كوفيد 19 في مصر من أجل تجنب انتشار العدوى، حيث تم تقسيم الصرف على عدد من الأيام (3 أو 4 أيام) بحسب الوزارات والهيئات بدلا من بدء الصرف للجميع في يوم واحد.