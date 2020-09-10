جي بي أوتو تعلن دمج 3 شركات في "أر جي انفستمنت" لإعادة الهيكلة

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة جي بي أوتو، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها أتممت عملية إعادة هيكلة بالاندماج لثلاث شركات في شركة آر جي انفستمنت.

وأوضحت الشركة، أنها أتمت عملية الاندماج، لشركات (N R Investments SARL – D R Investments SARL – KA R Investments SARL) في شركة آر جي انفستمنت R G Investments SARL .

وأضافت الشركة، أن ذلك تم مقابل حصول مساهمي تلك الشركات على أسهم في رأس مال الشركة الدامجة R G Investments SARL دون تغير في نسبة الملكية قبل وبعد إعادة الهيكلة.

وتمتلك شركة آر جي انفستمنت 28.4% في شركة جي بي أوتو، فيما تبلغ حصة إن ار للاستثمارات 12.37% من رأسمال الشركة.

وتعمل جي بي أوتو، في قطاع السيارات والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات.