معدل التضخم السنوي يتراجع للشهر الثاني خلال أغسطس إلى 3.6%
كتب- مصطفى عيد:
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 3.6% في إجمالي الجمهورية خلال أغسطس الماضي مقابل 4.6% في يوليو.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.
وقال جهاز الإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل معدلا سالبا 0.3% في إجمالي الجمهورية خلال أغسطس مقابل معدل تضخم شهري 0.2% في في يوليو لإجمالي الجمهورية.
وفي المدن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا سالبا 0.2% في أغسطس مقابل معدل موجب 0.4% خلال يوليو الماضي.
وكان معدل التضخم السنوي تراجع في يوليو الماضي إلى 4.6% مقابل 6% في يونيو لإجمالي الجمهورية.
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